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« Думский комитет по этике в очередной раз указал Милонову на недопустимое поведение»

Тоскливый Дятел Терпило 13.10 13:24 [ + 0 – ]

Мне кажется, что Отари Ионович не до конца понимает точку зрения Виталия Валентиновича, поэтому уступает натиску его противников. Предлагаю обратиться к властям города за разрешением о проведении митинга в поддержку Милонова.