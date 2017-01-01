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«В Петербурге у чиновника Смольного угнали "Мерседес"»

специалист отдела торговли и общественного питания Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка ...

И сколько этого г..вна от которого никакого толку кормятся за счет народа......