На Заневском 24-летний водитель Isuzu покалечил женщину на "зебре"

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Обсуждение темы:

«На Заневском 24-летний водитель Isuzu покалечил женщину на "зебре"»

Тоскливый Дятел Терпило 13.10 11:43 [ + 0 – ]

Предлагаю обязать производителей авто устанавливать датчики, тормозящие двигатель при подъезде к переходам. Так мы спасем тысячи жизней.

Hиф-Hиф 13.10 11:55 [ + 0 – ]

сиганула под колеса. Причем на красный, коли не пишут, что шла на зеленый.