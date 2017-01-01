На Тихорецком водитель "Фольксвагена" сначала врезался в попутную "Шкоду", а после ударил пострадавшего шофера головой в нос
10:58
Тэги: нападения, травмы, пострадавшие, дтп, авто, калининский район, поиск
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«На Тихорецком водитель "Фольксвагена" сначала врезался в попутную "Шкоду", а после ударил пострадавшего шофера головой в нос»
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Тоскливый Дятел Терпило 13.10 11:10 [ + 1 – ]
И что Вы посоветуете делать в таких случаях? Ведь на его месте мог оказаться любой из нас.
Неzнайка. 13.10 12:34 [ + 0 – ]
Скорее на стакане были, поэтому и испугались , поэтому и врезались...
Saymon Grapes 13.10 14:37 [ + 0 – ]
Что за бухло за рулём, что за оставление места ДТП - в любом случае останется без прав, да ещё и по уголовке пойдёт, синяк тупой.
Всего комментариев - 4
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