На Тихорецком водитель "Фольксвагена" сначала врезался в попутную "Шкоду", а после ударил пострадавшего шофера головой в нос

Обсуждение темы:

«На Тихорецком водитель "Фольксвагена" сначала врезался в попутную "Шкоду", а после ударил пострадавшего шофера головой в нос»

Тоскливый Дятел Терпило 13.10 11:10 [ + 1 – ]

И что Вы посоветуете делать в таких случаях? Ведь на его месте мог оказаться любой из нас.

Неzнайка. 13.10 12:34 [ + 0 – ]

Скорее на стакане были, поэтому и испугались , поэтому и врезались...

монк-аль-ахри 13.10 12:57 [ + 0 – ]

храбрые русские богатыри...