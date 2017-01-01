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На станции "Комендантский проспект" нашли сильно простуженную 4-летнюю девочку

10:48
Тэги: метро, дети, поиск, приморский район
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Тэги: метро, дети, поиск, приморский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На станции "Комендантский проспект" нашли сильно простуженную 4-летнюю девочку»
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Saymon Grapes 13.10 15:01 [ + 0 ]

Пошла погулять...

Всего комментариев - 1

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