На КАД водитель BMW разогнался в дождь до 220 км/ч и врезался в грузовик (фото)

От удара легковушка превратилась в груду металла.

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Обсуждение темы:

«На КАД водитель BMW разогнался в дождь до 220 км/ч и врезался в грузовик (фото)»

mula2 13.10 11:07 [ + 0 – ]

Всего ногу ??!! Вот BMW не то что какая Kia или Renault....

Тоскливый Дятел Терпило 13.10 11:08 [ + 0 – ]

Очередной шумахер. Хорошо, что попал на самосвал. Из-за таких могут пострадать неповинные люди.

Иванов1 13.10 11:27 [ + 1 – ]

Прикольно было бы, если бы самосвал превратился бы в груду металла