Обсуждение темы:

«Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме»

Какой он лидер? Он даже не глава. Он главарь.

И почему вы не пишете, что этот одухотворенный светлый лик ранее отсидел 8 лет за убийство и разбой?

http://www.fontanka.ru/2017/09/25/047/







Вот таков он, наш православный духоскрепный лидер!