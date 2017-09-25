«Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме»

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Общество
Какой он лидер? Он даже не глава. Он главарь.
И почему вы не пишете, что этот одухотворенный светлый лик ранее отсидел 8 лет за убийство и разбой?
http://www.fontanka.ru/2017/09/25/047/
Вот таков он, наш православный духоскрепный лидер!
Я разделяю озабоченность госпожи Поклонской и считаю, что только ее и Виталия Валентиновича реально беспокоит ситуация с духовным кризисом нашего общества. Эти выдающиеся люди должны стать национальными цензорами государства.
эти "одухотворенные" православнутые морды с богатым уголовным (главарь ХГ) или порнографическим (мадам Наклонская) прошлым с людьми то не общаются. Только с подельниками. Мусульмане уже открытым текстом говорят: мы уйдём - Россия сдохнет. Кто будет улицы и дома ваши убирать, кто будет вас в маршрутках возить, кто будем в магазинах торговать? Алкаши из Верхнего и Среднего Поволжья? Да в Ивановской области мужик, пьющий два раза в неделю, считается непьющим! О чём вы лепечете? О какой "святой Руси"?! Давно сдохла она! И гниёт изо всех сил!
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14:41, 11 октября
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