В Подпорожье будут судить мужчину, который в пьяном угаре один раз ударил оппонента в голову и отправил его на тот свет

ССора произошла в кафе весной этого года.

ССора произошла в кафе весной этого года.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 22 апреля 2017 года в одном из кафе, расположенном на Пионерской улице в Подпорожье. Пьяный мужчина во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему удар рукой в область головы.



От удара мужчина упал и ударился головой о плиточное покрытие пола. Врачи зафиксировали у него тупую закрытую травму головы. Потерпевший был доставлен в ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". "В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Подпорожском районе Ленинградской области будут судить мужчину, который одним ударом кулаком в лицо отправил на тот свет своего оппонента. Пострадавшего успели довезти до больницы, однако спасти его не удалось.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 22 апреля 2017 года в одном из кафе, расположенном на Пионерской улице в Подпорожье. Пьяный мужчина во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему удар рукой в область головы.От удара мужчина упал и ударился головой о плиточное покрытие пола. Врачи зафиксировали у него тупую закрытую травму головы. Потерпевший был доставлен в ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". "В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали мужчину, который случайно утопил своего собутыльника во время попойки на озере Долгом.





