14-15-ю линии Васильевского острова закроют на один день
19:01, 12 октября
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Вот сука людей довели.Раньше так наркоту прятали,а теперь продукты питания. в «100 кило "запрещенки" изъяли у троицы на "Мицубиси" на границе с Финляндией (фото)»
Приятно видеть профессиональную работу сотрудников !
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