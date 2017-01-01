Сегодня
13 октября, пятница
Обновлено  
Погода
+7°, влажность 92%
Завтра +7°, облачно
Валюта
$ 57.92
€ 68.50
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

14-15-ю линии Васильевского острова закроют на один день

19:01, 12 октября
Тэги: дороги, авто, благоустройство, Василеостровский район, васильевский остров
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: дороги, авто, благоустройство, Василеостровский район, васильевский остров
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Сестрорецке пьяный мужчина разбил витрину кафе и угрожал сотруднице заведения
  • В Ивангороде задержали вооруженную преступную группу, которая вымогала у людей деньги
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • 100 кило "запрещенки" изъяли у троицы на "Мицубиси" на границе с Финляндией (фото)
  • "Лада", "Нива" и столб стали участниками ДТП в Зеленогорске: есть погибший
  • Станция метро "Звездная" час не работала из-за забытых вещей
  • Очевидцы: в торговом центре "Галерея" обрушилась стена из гипсокартона (фото)
  • Прокладка теплосети изменит схему движения в Приморском районе
  • В Тосно во время родов из-за халатности врачей умер новорожденный малыш - возбуждено дело
  • Карту "Подорожник" с ноября можно будет использовать для оплаты поездок в электричках
  • Из-за подозрительного предмета закрывали станцию метро "Невский проспект"
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
11 октября
Неадекватный водитель сбил двух юных пешеходов на Наличной улице (фото)
4 августа
18 – 19 линии Васильевского острова закроют до начала ноября
12 октября
Дорожные работы закроют две полосы на КАД в районе Ржевки
12 октября
У "Приморской" неизвестный избил 19-летнего парня и отобрал у него телефон
11 октября
На Васильевском две лжекоммунальщицы украли из квартиры 79-летней бабушки деньги и драгоценности
9 октября
Две полосы закроют для проезда на юге КАД
6 октября
Съемки видеоклипа закроют Большеохтинский мост в ночь на понедельник
добавить свое
В Санкт-Петербурге стартует VI Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ»

Tatka 13:26, 4 октября

Еще 3243 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
14:11, 12 октября Двустороннее автомобильное движение по Тучкову мосту откроют до конца ноября (0/+0)
09:14, 12 октября В центре Петербурга 11-летний школьник во время нелегальных занятий упал с квадроцикла и ударился головой (3/+3)
14:42, 11 октября Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга (10/+2)
13:13, 11 октября По факту падения пьяного дедушки с внуком с Петровского дока возбуждено уголовное дело (0/+0)
09:13, 11 октября В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника (6/+0)
14:17, 10 октября Активистов, пытавшихся заночевать на Дворцовой площади, арестовали и оштрафовали суммарно на 560 тысяч рублей (8/+0)
Ваше мнение
Что ждете от нового учебного года?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Вот сука людей довели.Раньше так наркоту прятали,а теперь продукты питания. в «100 кило "запрещенки" изъяли у троицы на "Мицубиси" на границе с Финляндией (фото)»
Приятно видеть профессиональную работу сотрудников !
Таким - только респект ! в «На Лиговском инспектор ГИБДД задержал карманника, обокравшего молодую пару туристов из Китая (видео)»
Молодец мент!!! в «На Лиговском инспектор ГИБДД задержал карманника, обокравшего молодую пару туристов из Китая (видео)»
Дятел, у параши спать будет, напротив тебя... в «В Петербурге поймали педофила, который в апреле надругался над 10-летней девочкой на Витебском проспекте»
Дятел, ты чего имя сменил?? в «2 тысячи "мертвых душ" мигрантов нашли в трех отелях Петербурга»
Рейтинг.beta комментаторов
1
33 Неzнайка. 
2
14 Vova 1965 
3
10 dexter 
4
9 НЕСТОР 
5
7 koschke 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-15 Адам Вальнус 
2
-13 Тоскливый Дятел Терпило 
3
-6 Штюбинг 
4
-1 Игорь Ёлкин 
5
0 Hиф-Hиф 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года
3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года
За сутки в Петербурге телефонные террористы "заминировали" более 100 объектов
За сутки в Петербурге телефонные террористы "заминировали" более 100 объектов
Мощный циклон накрыл Петербург: дожди не покинут город до выходных
Мощный циклон накрыл Петербург: дожди не покинут город до выходных
В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)
На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
В ЗакСе Петербурга задумались над ужесточением правил рекламы БАДов
В ЗакСе Петербурга задумались над ужесточением правил рекламы БАДов
Пассажирам аэропорта Пулково придется предъявлять бумажные билеты
Пассажирам аэропорта Пулково придется предъявлять бумажные билеты
Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017
Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017
Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)
Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)
Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных
Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных
Проезд по Новгородской улице частично закроют до нового года
Проезд по Новгородской улице частично закроют до нового года
Единый льготный проездной подорожает в Петербурге в 2018 году
Единый льготный проездной подорожает в Петербурге в 2018 году
Станцию метро "Пролетарская" угрожали взорвать после закрытия
Станцию метро "Пролетарская" угрожали взорвать после закрытия
Банду из девяти драгдилеров ликвидировали в Петербурге (фото)
Банду из девяти драгдилеров ликвидировали в Петербурге (фото)
В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав
В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав
В Петербурге задержали коуча и более сотни участников его тренинга через три года после самоубийства клиентки
В Петербурге задержали коуча и более сотни участников его тренинга через три года после самоубийства клиентки
Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)
Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)
На Гражданке водитель пырнул ножом пешехода за сделанное замечание
На Гражданке водитель пырнул ножом пешехода за сделанное замечание
Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка
Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка
Десять дней без дождей: Петербургская погода осенью поставила летний рекорд
Десять дней без дождей: Петербургская погода осенью поставила летний рекорд
Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся
Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся
^ Наверх