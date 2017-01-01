«100 кило "запрещенки" изъяли у троицы на "Мицубиси" на границе с Финляндией (фото)»

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Общество
Вот сука людей довели.Раньше так наркоту прятали,а теперь продукты питания.
В каком то фильме про Сталина момент вспомнил,там хотел один артист жратвы с собой с банкета взять а ему сказали что нельзя типа жри всё тут а с собой понесёшь своё дерьмо..А по теме если честно то это уже не смешно,все смеются над нами ..
Вся эта запрещёнка изобилует в смольнинском буфете. Вот фины то ржут над этим идиотизмом. Да здравствует пальмовое масло товарищи! Построим светлое будущее с пластмассовым сыром!
пора снимать сериал "Подвиг таможенника". В главной роли - Миха Пореченков.
а чо это вдруг коммерческая партия?
96 на троих уже будет по 32 кг на лицо.
Как сейчас помню, в советской сказке про Хоттабыча Вольке ибн Алеше требовалось на завтрак 300 гр. колбаски, не считая булки, масла и пр. Т.е. 1 кг в день на завтрак, обед и ужин. 30 кг в месяц.
Т.е. люди всего-то поехали в Финку и купили себе на месяц жратвы на троих. А их за это чуть не расстрелять хотят.
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Tatka 13:26, 4 октября
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