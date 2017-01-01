100 кило "запрещенки" изъяли у троицы на "Мицубиси" на границе с Финляндией (фото)

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«100 кило "запрещенки" изъяли у троицы на "Мицубиси" на границе с Финляндией (фото)»

Vova 1965 12.10 18:54 [ + 10 – ]

Вот сука людей довели.Раньше так наркоту прятали,а теперь продукты питания.

смерч 12.10 19:30 [ + 5 – ]

В каком то фильме про Сталина момент вспомнил,там хотел один артист жратвы с собой с банкета взять а ему сказали что нельзя типа жри всё тут а с собой понесёшь своё дерьмо..А по теме если честно то это уже не смешно,все смеются над нами ..

koschke 12.10 19:38 [ + 4 – ]

Вся эта запрещёнка изобилует в смольнинском буфете. Вот фины то ржут над этим идиотизмом. Да здравствует пальмовое масло товарищи! Построим светлое будущее с пластмассовым сыром!

НЕСТОР 12.10 19:45 [ + 4 – ]

Жрите дерьмо собственного производства.

монк-аль-ахри 12.10 19:48 [ + 4 – ]

пора снимать сериал "Подвиг таможенника". В главной роли - Миха Пореченков.