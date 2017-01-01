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«Станция метро "Звездная" час не работала из-за забытых вещей»

Есть видео камеры,находить этих забывчивых и штрафовать ,да так штрафовать что бы эти убогие не забывали.А вообще надо метро через каждую минуту озвучивать штрафы за забывчивость...Я к тому что эти типа забыли..могут специально делать вон как минируют эти пидерасы с украины по телефону..