Карту "Подорожник" с ноября можно будет использовать для оплаты поездок в электричках

Как именно будет действовать новая система, пока не уточняется.

Как именно будет действовать новая система, пока не уточняется. Северо-Западной пригородной пассажирской компании.



В настоящий момент на городских вокзалах и пригородных станциях идет монтаж необходимого оборудования и тестирование новой системы. Завершить приготовления планируется к ноябрю, и, по всей видимости, использовать новый метод петербуржцы смогут использовать уже с начала последнего осеннего месяца.



Известно, что «Подорожник» нужно будет прикладывать к турникетам на железнодорожных станциях, однако детали нового способа оплаты пока не уточняются. Также неизвестно, будет ли проезд по карте стоить меньше, чем по билетам, как это работает при поездках на наземном транспорте и в метро.



Напомним,

Карта «Подорожник» с ноября серьезно расширит свой функционал и сможет быть использована для оплаты проезда на пригородных электричках, сообщают вВ настоящий момент на городских вокзалах и пригородных станциях идет монтаж необходимого оборудования и тестирование новой системы. Завершить приготовления планируется к ноябрю, и, по всей видимости, использовать новый метод петербуржцы смогут использовать уже с начала последнего осеннего месяца.Известно, что «Подорожник» нужно будет прикладывать к турникетам на железнодорожных станциях, однако детали нового способа оплаты пока не уточняются. Также неизвестно, будет ли проезд по карте стоить меньше, чем по билетам, как это работает при поездках на наземном транспорте и в метро.Напомним, с конца июня карту «Подорожник» объединили с московской «Тройкой».









Обсуждение темы: «Карту "Подорожник" с ноября можно будет использовать для оплаты поездок в электричках» Штюбинг 12.10 16:20 [ + 0 – ]

Идея хорошая, скорее бы ее реализовали. Я устал стоять в очередях в кассы.

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