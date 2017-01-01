Из-за подозрительного предмета закрывали станцию метро "Невский проспект"

Станцию метро «Невский проспект» сегодня днем ненадолго закрывали для пассажиров из-за подозрительного предмета, сообщают в пресс-службе подземки.



В 13:47 в вестибюле были обнаружены бесхозные вещи. Ради осмотра потенциально опасной находки станцию закрыли на вход и выход, а также перекрыли переход на «Гостиный двор». К радости пассажиров, проверка заняла только семь минут.



Ничего взрывоопасного обнаружено не было. В настоящий момент станция работает в нормальном режиме.



Напомним, ранее сегодня днем из-за забытой сумки с аудиогидом на 40 минут закрывали станцию "Достоевская".

