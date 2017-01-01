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В Петербурге мужчина "одолжил" у знакомого "Газель": выпил, поехал кататься и устроил ДТП

13:18
Тэги: угоны, авто, дтп, алкоголь, задержания, ссора
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Тэги: угоны, авто, дтп, алкоголь, задержания, ссора
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Ой, да пусть за ради христа лечатся. Всего-то 96 тыщ на каждый одухотворенный светлый лик. Не обеднеем.

Вон Матвиенке даже на еду зарплаты не хватает. Из бюджета матпомощь дают.

http://www.gazeta.spb.ru/1877931-0/
Обеды Валентины Матвиенко обходят... в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
гундяю и вальке стакан будет бесплатно ставить клизму. покажите это по телеку в прайм-тайм. ваш рейтинг вырастет до небес! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
Скоро вас бесплатно убивать будут... в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
Лечиться все они будут от своей маниакальной тяги ко лжи, мат. ценностям и власти пожизненно, поскольку кто желает выздоравливать от порока и греха?! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
сейчас такие детишки пошли,что палец в рот не клади,(вон,на дятла посмотрите-гнус-гнусом),не исключено что действительно вывел педагога из равновесия так сказать душевного.... в «В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника»
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