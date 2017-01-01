«2 тысячи "мертвых душ" мигрантов нашли в трех отелях Петербурга»

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Общество
Упростили бы регистрацию и пополнили городскую казну. А так деньги мимо кассы.
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Tatka 13:26, 4 октября
на новости
Вон Матвиенке даже на еду зарплаты не хватает. Из бюджета матпомощь дают.
http://www.gazeta.spb.ru/1877931-0/
Обеды Валентины Матвиенко обходят... в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»