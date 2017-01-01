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«В Ивангороде задержали вооруженную преступную группу, которая вымогала у людей деньги»

Vova 1965 13.10 00:13 [ + 1 – ]

Я думал это таможенники.А это опять молодняк бухой на бутылку собирает.Серьезная группа.Менты наверное месяц в засаде сидели!!!