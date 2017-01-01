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«В Тосно во время родов из-за халатности врачей умер новорожденный малыш - возбуждено дело»

Vova 1965 12.10 18:58 [ + 1 – ]

Это будет,как всегда мимо.В место раскраивания,срочно ищут выход на следока и затем судью.Если оно дойдет до суда.