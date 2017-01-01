В Киришах водитель "Жигулей" врезался в припаркованный полуприцеп и отправил на тот свет своего пассажира

Сам шофер и второй пассажир легковушки оказались в больнице.

Сам шофер и второй пассажир легковушки оказались в больнице.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 12 октября около 00.25 в районе дома 29 по улице Нефтехимиков в Киришах.



33-летний водитель ВАЗ-2115 при неизвестных обстоятельствах врезался в припаркованный полуприцеп Volvo. В результате пострадали водитель и пассажир, сидевший сзади. Пассажир легковушки, сидевший на переднем сидении, скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что Минувшей ночью в Киришском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. От полученных травм пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, еще два человека получили различные травмы.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 12 октября около 00.25 в районе дома 29 по улице Нефтехимиков в Киришах.33-летний водитель ВАЗ-2115 при неизвестных обстоятельствах врезался в припаркованный полуприцеп Volvo. В результате пострадали водитель и пассажир, сидевший сзади. Пассажир легковушки, сидевший на переднем сидении, скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на "Сортавале" водитель "Лады" разбился насмерть, врезавшись в отбойник.





