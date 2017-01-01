В Петербурге задержали мужчину, который случайно утопил своего собутыльника во время попойки на озере Долгом
11:25
Тэги: убийство, смерть, приморский район, задержания, ссора, алкоголь, следствие, вода
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге задержали мужчину, который случайно утопил своего собутыльника во время попойки на озере Долгом»
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Адам Вальнус 12.10 15:34 [ + 0 – ]
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Всего комментариев - 1
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Ой, да пусть за ради христа лечатся. Всего-то 96 тыщ на каждый одухотворенный светлый лик. Не обеднеем.
Вон Матвиенке даже на еду зарплаты не хватает. Из бюджета матпомощь дают.
http://www.gazeta.spb.ru/1877931-0/
Обеды Валентины Матвиенко обходят... в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
Вон Матвиенке даже на еду зарплаты не хватает. Из бюджета матпомощь дают.
http://www.gazeta.spb.ru/1877931-0/
Обеды Валентины Матвиенко обходят... в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
гундяю и вальке стакан будет бесплатно ставить клизму. покажите это по телеку в прайм-тайм. ваш рейтинг вырастет до небес! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
Скоро вас бесплатно убивать будут... в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
Лечиться все они будут от своей маниакальной тяги ко лжи, мат. ценностям и власти пожизненно, поскольку кто желает выздоравливать от порока и греха?! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
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