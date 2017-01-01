Неадекватный водитель сбил двух юных пешеходов на Наличной улице (фото)
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Общество
у нас, суфиев, свой ангел-хранитель. я перешёл это место за 20 минут до наезда.
Монотонное движение, моросящий дождь, свинцовое небо в облаках. Конечно, это вызывает депрессию у водителей. Возможно, эта парочка вдобавок скорчила ему рожицы.
Не верю! Пешеходы есть такие -- моим врагам!...
Вот сегодня мне чисто на красный ломанулась бегом пешеходиха внезапно. Внезапно, подчеркиваю, но не неожиданно. Так что затормозить успел, но смотрел, как бы в оппу мне не въехали. Слава богу не въехали.
Так что челом буду бить святому богу господю о покарании этой пешеходихи, да и всех прочих, нарушающих ПДД, лютой божьей карой. Пусть им будет поделом!
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Tatka 13:26, 4 октября
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Я, лично, категорически против ! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»