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«Неадекватный водитель сбил двух юных пешеходов на Наличной улице (фото)»

Не верю! Пешеходы есть такие -- моим врагам!...



Вот сегодня мне чисто на красный ломанулась бегом пешеходиха внезапно. Внезапно, подчеркиваю, но не неожиданно. Так что затормозить успел, но смотрел, как бы в оппу мне не въехали. Слава богу не въехали.

Так что челом буду бить святому богу господю о покарании этой пешеходихи, да и всех прочих, нарушающих ПДД, лютой божьей карой. Пусть им будет поделом!