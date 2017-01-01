В Ленобласти будут судить двух 17-летний парней, который промышляли кражами и частных домов

Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в феврале 2017 года, двое 17-летний парней, действуя по предварительному сговору, незаконно проникли в два жилых дома, расположенных в поселке Селезнево. Молодые люди тайно похитили имущество собственников домов на общую сумму более 45 тысяч рублей.



Кроме того, обвиняемые при проникновении в дом повредили стеклопакет, разбив стекло и пластиковую раму окна, причинив собственнику материальный ущерб на общую сумму 7 000 рублей.



По факту было возбуждено уголовное дело по статьям \2кража с незаконным проникновением в жилище" и "повреждение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного материального ущерба".



"В настоящее время по делу сформирована достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Выборгском районе Ленинградской области будут судить двух подростков, который обвиняются в кражах и порче чужого имущества. Преступление было совершено минувшей зимой.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в феврале 2017 года, двое 17-летний парней, действуя по предварительному сговору, незаконно проникли в два жилых дома, расположенных в поселке Селезнево. Молодые люди тайно похитили имущество собственников домов на общую сумму более 45 тысяч рублей.Кроме того, обвиняемые при проникновении в дом повредили стеклопакет, разбив стекло и пластиковую раму окна, причинив собственнику материальный ущерб на общую сумму 7 000 рублей.По факту было возбуждено уголовное дело по статьям \2кража с незаконным проникновением в жилище" и "повреждение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного материального ущерба"."В настоящее время по делу сформирована достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Пушкине задержали воровку, которая обнесла квартиру на 6 млн рублей.





