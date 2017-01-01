Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга

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«Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 11.10 14:52 [ + -2 – ]

Конечно, бесплатно, эта тема даже не обсуждается. Но я предложил бы расширить эту привилегию не только на почетных граждан, но и на остальных почетных тружеников города, которые своим потом и кровью отстаивают наши интересы. Я имею в виду депутатов ЗАКСА. Считаю, что каждый депутат городского парламента должен иметь право на бесплатное лечение, питание, проживание, проезд на любом виде транспорта, включая такси., а также предоставление любых услуг в любых заведениях города по специальной депутатской карте.

НЕСТОР 11.10 15:18 [ + 11 – ]

Всем бесплатно гильотину.

dexter 11.10 15:52 [ + 10 – ]

То есть когда Путин или Гундяев будут (не дай Бог) туда приезжать, со своим кортежем и оцеплением, никто другой там лечиться и отдыхать не сможет ?

Я, лично, категорически против !

монк-аль-ахри 11.10 17:01 [ + 5 – ]

гундяю и вальке стакан будет бесплатно ставить клизму. покажите это по телеку в прайм-тайм. ваш рейтинг вырастет до небес!

арнольд питерский 11.10 17:24 [ + 3 – ]

Скоро вас бесплатно убивать будут...

Hиф-Hиф 11.10 18:34 [ + 4 – ]

Ой, да пусть за ради христа лечатся. Всего-то 96 тыщ на каждый одухотворенный светлый лик. Не обеднеем.



Вон Матвиенке даже на еду зарплаты не хватает. Из бюджета матпомощь дают.



http://www.gazeta.spb.ru/1877931-0/

Обеды Валентины Матвиенко обходятся бюджету почти в 5 тысяч рублей ежедневно.

Всего за 2015 год на "Оказание услуг по обе

спечению питания председателя Совета Федерации" выделили 1,2 млн рублей.

graail2 11.10 18:59 [ + 2 – ]

А поможет лечение.............................