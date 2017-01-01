Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
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Общество
Конечно, бесплатно, эта тема даже не обсуждается. Но я предложил бы расширить эту привилегию не только на почетных граждан, но и на остальных почетных тружеников города, которые своим потом и кровью отстаивают наши интересы. Я имею в виду депутатов ЗАКСА. Считаю, что каждый депутат городского парламента должен иметь право на бесплатное лечение, питание, проживание, проезд на любом виде транспорта, включая такси., а также предоставление любых услуг в любых заведениях города по специальной депутатской карте.
То есть когда Путин или Гундяев будут (не дай Бог) туда приезжать, со своим кортежем и оцеплением, никто другой там лечиться и отдыхать не сможет ?
Я, лично, категорически против !
гундяю и вальке стакан будет бесплатно ставить клизму. покажите это по телеку в прайм-тайм. ваш рейтинг вырастет до небес!
Ой, да пусть за ради христа лечатся. Всего-то 96 тыщ на каждый одухотворенный светлый лик. Не обеднеем.
Вон Матвиенке даже на еду зарплаты не хватает. Из бюджета матпомощь дают.
http://www.gazeta.spb.ru/1877931-0/
Обеды Валентины Матвиенко обходятся бюджету почти в 5 тысяч рублей ежедневно.
Всего за 2015 год на "Оказание услуг по обе
спечению питания председателя Совета Федерации" выделили 1,2 млн рублей.
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Tatka 13:26, 4 октября
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Я, лично, категорически против ! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»