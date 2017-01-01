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«Парень на "семерке" сбил бабушку на севере Петербурга (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 11.10 13:16 [ + 0 – ]

Перед тем, как ступить на проезжую часть стоит убедиться, что водитель притормаживает, встретиться с ним глазами, поблагодарить кивком и после это уже начинать переход.