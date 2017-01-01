В Ленобласти во время пьянки мужчина избил до смерти своего собутыльника и вытолкнул его на лестничную площадку

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобалсти, трагедия произошла 9 октября в одной из квартир дома, расположенного в деревне Горбунки. Во время совместного употребления спиртного, в ходе возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта, мужчина избил потерпевшего и вытолкнул на лестничную площадку.



Пострадавший был доставлен в Ломоносовскую межрайонную больницу, где врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины. По результатам судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан.



"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувший понедельник в Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина до смерти избил своего собутыльника и вытолкнул на лестничную площадку. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобалсти, трагедия произошла 9 октября в одной из квартир дома, расположенного в деревне Горбунки. Во время совместного употребления спиртного, в ходе возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта, мужчина избил потерпевшего и вытолкнул на лестничную площадку.Пострадавший был доставлен в Ломоносовскую межрайонную больницу, где врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины. По результатам судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан."В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти гость задушил именинника во время празднования его 32-го дня рождения.







Обсуждение темы: «В Ленобласти во время пьянки мужчина избил до смерти своего собутыльника и вытолкнул его на лестничную площадку» смерч 11.10 20:07 [ + 0 – ]

Какая ложь...В России стали меньше пить,так по ТВ власти говорят,я верю"

Всего комментариев - 1