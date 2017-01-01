На Руставели с интервалом в несколько часов разбились двое мужчин (фото)

Один скончался на месте, второго госпитализировали в различными травмами.

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«На Руставели с интервалом в несколько часов разбились двое мужчин (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 11.10 12:42 [ + 0 – ]

Жизнь очень напряженная, плюс погода угнетающая. На этом фоне у некоторых сдают нервы. Необходимо создать службу психологической помощи.