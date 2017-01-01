Сегодня
12 октября, четверг
Обновлено  
Погода
+8°, влажность 85%
Завтра +8°, пасмурно
Валюта
$ 58.07
€ 68.36
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

На юго-западе Петербурга у прораба-газовика угнали Toyota Land Cruiser за 3,6 миллиона рублей

11:08, 11 октября
Тэги: угоны, авто, красносельский район
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: угоны, авто, красносельский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Шлиссельбурге пьяный мужчина ударами топором по голове пытался убить своего оппонента
  • В Ленобласти во время пьянки мужчина избил до смерти своего собутыльника и вытолкнул его на лестничную площадку
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Мохнаторуких крабов досматривали в петербургском аэропорту Пулково
  • Станцию "Чернышевская" пришлось закрывать из-за забывчивого пассажира
  • В Невском районе искали одну угнанную иномарку, а нашли две (фото)
  • Пассажирка упала на рельсы станции метро "Невский проспект": линию пришлось обесточить
  • Неадекватный водитель сбил двух юных пешеходов на Наличной улице (фото)
  • В Ленобласти будут судить двух 17-летний парней, который промышляли кражами и частных домов
  • Ленобласти нашли тело пенсионера с простреленной грудной клеткой
  • Почти 1,5 млн петербуржцев успели привиться от гриппа к октябрю
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
9 октября
Дорогой внедорожник угнали у приезжей из Ульяновска в Петербурге
11 октября
В Невском районе искали одну угнанную иномарку, а нашли две (фото)
11 октября
"Мерседес Бенц" угнали у телеведущей Пятого канала на Петроградской стороне
10 октября
В Ленобласти задержали двух 15-летний подростков, которые угнали у местного жителя "семерку"
6 октября
Угонщики похитили новый "Мерседес" за 5 млн рублей и бросили его в лесу у трассы "Скандинавия"
5 октября
Внедорожник латвийской фирмы угнали на Крестовском острове
19 сентября
Из автосалона на юго-западе Петербурга угнали Mercedes-Benz стоимостью 14 млн рублей
добавить свое
В Санкт-Петербурге стартует VI Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ»

Tatka 13:26, 4 октября

Еще 3244 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
14:42, 11 октября Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга (8/+8)
13:13, 11 октября По факту падения пьяного дедушки с внуком с Петровского дока возбуждено уголовное дело (0/+0)
09:13, 11 октября В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника (6/+6)
14:17, 10 октября Активистов, пытавшихся заночевать на Дворцовой площади, арестовали и оштрафовали суммарно на 560 тысяч рублей (8/+5)
13:04, 10 октября 3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года (7/+3)
10:07, 10 октября За сутки в Петербурге телефонные террористы "заминировали" более 100 объектов (0/+0)
Ваше мнение
Что ждете от нового учебного года?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Всем бесплатно гильотину. в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
То есть когда Путин или Гундяев будут (не дай Бог) туда приезжать, со своим кортежем и оцеплением, никто другой там лечиться и отдыхать не сможет ?
Я, лично, категорически против ! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
так я не понял, потсан чо, умным типа оказался? в «В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника»
Правильно сделала,надо было по башке настучать маленькому гадёнышу. в «В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника»
Дятел, там написано "посещает" а не живет...
Глаза протри... в «В Петербурге школьница пожаловалась учительнице на то, что сожитель матери систематически ее развращает»
Рейтинг.beta комментаторов
1
27 НЕСТОР 
2
14 Hиф-Hиф 
3
12 Неzнайка. 
4
11 монк-аль-ахри 
5
10 dexter 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-16 Тоскливый Дятел Терпило 
2
1 Bloempje 
3
1 Роман Фомин 
4
1 1927 
5
2 graail2 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Мощный циклон накрыл Петербург: дожди не покинут город до выходных
Мощный циклон накрыл Петербург: дожди не покинут город до выходных
В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)
На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
В ЗакСе Петербурга задумались над ужесточением правил рекламы БАДов
В ЗакСе Петербурга задумались над ужесточением правил рекламы БАДов
Пассажирам аэропорта Пулково придется предъявлять бумажные билеты
Пассажирам аэропорта Пулково придется предъявлять бумажные билеты
Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017
Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017
Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)
Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)
Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных
Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных
Проезд по Новгородской улице частично закроют до нового года
Проезд по Новгородской улице частично закроют до нового года
Единый льготный проездной подорожает в Петербурге в 2018 году
Единый льготный проездной подорожает в Петербурге в 2018 году
Станцию метро "Пролетарская" угрожали взорвать после закрытия
Станцию метро "Пролетарская" угрожали взорвать после закрытия
Банду из девяти драгдилеров ликвидировали в Петербурге (фото)
Банду из девяти драгдилеров ликвидировали в Петербурге (фото)
В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав
В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав
В Петербурге задержали коуча и более сотни участников его тренинга через три года после самоубийства клиентки
В Петербурге задержали коуча и более сотни участников его тренинга через три года после самоубийства клиентки
Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)
Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)
На Гражданке водитель пырнул ножом пешехода за сделанное замечание
На Гражданке водитель пырнул ножом пешехода за сделанное замечание
Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка
Георгий Полтавченко попал в список губернаторов, которым может грозить отставка
Десять дней без дождей: Петербургская погода осенью поставила летний рекорд
Десять дней без дождей: Петербургская погода осенью поставила летний рекорд
Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся
Смольный: Мы Навальному ничего не предлагали и не собираемся
Более 1300 участников и 25 компаний были на выставке Blockchain Life 2017
Более 1300 участников и 25 компаний были на выставке Blockchain Life 2017
"Зенит" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" в Лиге Европы: 3-1 (видео)
"Зенит" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" в Лиге Европы: 3-1 (видео)
^ Наверх