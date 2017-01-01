На Софийской водитель "Хонды Аккорд" покалечил неизвестного мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте
10:50, 11 октября
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, Пушкинский район
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Всем бесплатно гильотину. в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
То есть когда Путин или Гундяев будут (не дай Бог) туда приезжать, со своим кортежем и оцеплением, никто другой там лечиться и отдыхать не сможет ?
Я, лично, категорически против ! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
Я, лично, категорически против ! в «Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга»
так я не понял, потсан чо, умным типа оказался? в «В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника»
Правильно сделала,надо было по башке настучать маленькому гадёнышу. в «В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника»
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