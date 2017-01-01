На Васильевском две лжекоммунальщицы украли из квартиры 79-летней бабушки деньги и драгоценности

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 10 октября в 20.15 в полицию поступило заявление от 79-летней женщины, которая сообщила о краже денег и имущества.



Пенсионерка пояснила, что двумя часами ранее в ее квартиру на улице Кораблестроителей пришли две незнакомые женщины, представившиеся работниками коммунальных служб. После их ухода пенсионерка обнаружила отсутствие денег и золотых украшений. Причиненный материальный ущерб составил 116,3 тысяч рублей.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне вечером после ухода из квартиры в Василеостровском районе Петербурга двух неизвестных женщин пенсионерка обнаружила отсутствие денег и ювелирных украшений на общую сумму более 100 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 10 октября в 20.15 в полицию поступило заявление от 79-летней женщины, которая сообщила о краже денег и имущества.Пенсионерка пояснила, что двумя часами ранее в ее квартиру на улице Кораблестроителей пришли две незнакомые женщины, представившиеся работниками коммунальных служб. После их ухода пенсионерка обнаружила отсутствие денег и золотых украшений. Причиненный материальный ущерб составил 116,3 тысяч рублей.В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что на проспекте Ветеранов мошенники под предлогом обмена денег украли у 83-летнего старика 300 тысяч рублей.







Обсуждение темы: «На Васильевском две лжекоммунальщицы украли из квартиры 79-летней бабушки деньги и драгоценности» бармалей 11.10 16:42 [ + 0 – ]

почти все домушные мошенники-ромалы.

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