В Петербурге школьница пожаловалась учительнице на то, что сожитель матери систематически ее развращает

Злодеяния творились с февраля 2017 года по настоящее время.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге школьница пожаловалась учительнице на то, что сожитель матери систематически ее развращает»

Тоскливый Дятел Терпило 11.10 10:18 [ + -1 – ]

Наверное, девочке надоело жить в интернате и она решила вернуться домой, избавившись заодно от сожителя мамы.

Неzнайка. 11.10 10:25 [ + 7 – ]

Дятел, там написано "посещает" а не живет...

Глаза протри...

НЕСТОР 11.10 11:25 [ + 2 – ]

Кто бы ночью училку впустил в отдел полиции-ночью полиция закрывается на три замка.