В Петербурге у совладельца "Юлмарта" в рамках уголовного дела по статье "мошенничество" прошли обыски

Дело связано с кредитом в миллиард рублей, который компании выдал "Сбербанк" в 2016 году. Дело связано с кредитом в миллиард рублей, который компании выдал "Сбербанк" в 2016 году.



Как сообщает «Фонтанка.ру», уголовное дело связано с кредитом в миллиард рублей, который компании выдал «Сбербанк» в 2016 году. В том же году банк потребовал от «Юлмарта» досрочно погасить задолженность.



Издание отмечает, что обыски также прошли у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и формального кредитора ретейлера Олега Морозова. Все трое доставлены в Следственный комитет.



Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск структуры Сбербанка о взыскании с компании 782 млн руб. «Юлмарт» планирует обжаловать решение. Проблемы с кредиторами у «Юлмарта» начались в 2016 году. Тогда же возник конфликт между акционерами компании, который привел к фактическому блокированию работы ее органов управления.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне сотрудники Следственного комитета по Петербургу провели обыски у совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания уточнил, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Как сообщает «Фонтанка.ру», уголовное дело связано с кредитом в миллиард рублей, который компании выдал «Сбербанк» в 2016 году. В том же году банк потребовал от «Юлмарта» досрочно погасить задолженность.Издание отмечает, что обыски также прошли у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и формального кредитора ретейлера Олега Морозова. Все трое доставлены в Следственный комитет.Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск структуры Сбербанка о взыскании с компании 782 млн руб. «Юлмарт» планирует обжаловать решение. Проблемы с кредиторами у «Юлмарта» начались в 2016 году. Тогда же возник конфликт между акционерами компании, который привел к фактическому блокированию работы ее органов управления.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге суд заочно арестовал скрывающегося в Австрии банкира Гительсона.







Обсуждение темы: «В Петербурге у совладельца "Юлмарта" в рамках уголовного дела по статье "мошенничество" прошли обыски» Тоскливый Дятел Терпило 11.10 10:19 [ + -1 – ]

Наверняка, это происки конкурентов, которые хотят вывести из игры эту замечательную компанию.

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