В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника

В отношении педагога возбуждено дело об административном правонарушении по статье "оскорбление".

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Обсуждение темы:

«В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника»

Тоскливый Дятел Терпило 11.10 10:16 [ + -11 – ]

За подобную дерзость училка (другого слова не подберешь) должна быть привлечена к уголовной ответственности. Ребенку нанесена глубокая душевная травма, которая может отразиться на его дальнейшем душевном развитии.

НЕСТОР 11.10 11:28 [ + 7 – ]

Правильно сделала,надо было по башке настучать маленькому гадёнышу.

Hиф-Hиф 11.10 13:48 [ + 10 – ]

так я не понял, потсан чо, умным типа оказался?

НЕСТОР 11.10 15:29 [ + 2 – ]

Ниф-Ниф, учительница просила ученика не пачкать парту. А он, ноль внимания.

бармалей 11.10 16:46 [ + 6 – ]

сейчас такие детишки пошли,что палец в рот не клади,(вон,на дятла посмотрите-гнус-гнусом),не исключено что действительно вывел педагога из равновесия так сказать душевного....