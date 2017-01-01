Петербург стал вторым по популярности городом у туристов из Китая

Уступив Москве, но обогнав Бангкок и Сингапур.

Уступив Москве, но обогнав Бангкок и Сингапур.



Как сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Петербург а 10 октября, "золотым" считается период с 1 по 9 октября, когда в КНР празднуют два важных для страны праздника – День образования республики и праздник Середины Осени. Все восемь дней считаются в Китае выходными.



На сайте государственного управления КНР по делам туризма во вторник была размещена статистика по путешествиям граждан в «золотую» неделю. За 8 дней китайцы совершили более 6 млн поездок за границу, из которых только более 10% – это групповые туры.



Всего поездки совершались более чем в 88 стран и 1155 городов.

Первое место среди стран, которые посещали граждане КНР занимает Россия, опережая при этом соседние Таиланд и другие приграничные страны с КНР. А в рейтинге городов Санкт-Петербург занял второе место, уступая Москве, но опережая Бангкок и Сингапур.



Напомним,

В "золотую неделю" туризма граждане Китая совершили более 6 миллионов поездок за границу. Россия и Петербург в топе популярности.Как сообщает пресс-службаа 10 октября, "золотым" считается период с 1 по 9 октября, когда в КНР празднуют два важных для страны праздника – День образования республики и праздник Середины Осени. Все восемь дней считаются в Китае выходными.На сайте государственного управления КНР по делам туризма во вторник была размещена статистика по путешествиям граждан в «золотую» неделю. За 8 дней китайцы совершили более 6 млн поездок за границу, из которых только более 10% – это групповые туры.Всего поездки совершались более чем в 88 стран и 1155 городов.Первое место среди стран, которые посещали граждане КНР занимает Россия, опережая при этом соседние Таиланд и другие приграничные страны с КНР. А в рейтинге городов Санкт-Петербург занял второе место, уступая Москве, но опережая Бангкок и Сингапур.Напомним, в конце октября авиакомпания Lucky Air, являющаяся дочерней структурой китайской HNA Group запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Куньмин (провинция Юньнань) и Чэнду (провинция Сычуань).







Обсуждение темы: «Петербург стал вторым по популярности городом у туристов из Китая » Hеzнайка. 10.10 19:18 [ + 0 – ]

Благодаря нашему губернатору

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