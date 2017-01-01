Обсуждение темы:

«Неадекватного "купальщика" спасли из Обводного канала»

Гражданин милиционер!

Я - французский инженер.

Купался в Обводном канале,

А у меня брюки украли,

И пальто, и пиджак, и часы.

Остались на мне одни трусы.

А мне надо спешить на станцию,

Чтобы ехать обратно во Францию! (С)