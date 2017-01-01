Активистов, пытавшихся заночевать на Дворцовой площади, арестовали и оштрафовали суммарно на 560 тысяч рублей
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Общество
5 281 550 человек населения города все устраивает, и даже если не устраивает, готовы вести переговоры , а 29 упырьков все митингуют. Ехали бы туда, где им нравится
Где разрешены гей парады
Где нет коррупции (как они думают)
Где все для людей.
И пусть живут на социалку.
Лоботрясы.
Только флажками махать и умеют.
Лучше бы скамейки в парках перед зимой намыли.
Или собак голодных накормили.
Придурки
Пусть скажут спасибо, что их танками на площади не раздавили.
Опять Дворцовая..Почему именно там?У Смольного чем не место?И дороги бы этим упырям у из власти перекрывали бы,опять народ крайний.Революция ненужна,майдан и прочий понос России и нашему народу ненужен,нужна справедливость которой у нас в стране нет,а добиться её с палатками и прочее не получится да и смешно всё это.Нужны такие действия что бы те воры чинуши находились всегда на измене"а не под допингом под названием вседозволенность.Машины,дачи,квартиры и прочее ..мало ли что...у братца огня нету разницы никакой.
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14:29, 6 октября
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