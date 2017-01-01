Активистов, пытавшихся заночевать на Дворцовой площади, арестовали и оштрафовали суммарно на 560 тысяч рублей

По словам представителей штаба Алексея Навального в Петербурге, задержанным не стоит ждать от них помощи.

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«Активистов, пытавшихся заночевать на Дворцовой площади, арестовали и оштрафовали суммарно на 560 тысяч рублей»

Фрекен Бок 10.10 14:29 [ + -7 – ]

5 281 550 человек населения города все устраивает, и даже если не устраивает, готовы вести переговоры , а 29 упырьков все митингуют. Ехали бы туда, где им нравится

Где разрешены гей парады

Где нет коррупции (как они думают)

Где все для людей.

И пусть живут на социалку.

Лоботрясы.

Только флажками махать и умеют.

Лучше бы скамейки в парках перед зимой намыли.

Или собак голодных накормили.

Придурки



НЕСТОР 10.10 15:14 [ + 6 – ]

Фрекен Бок не надо вякать за всех.

Тоскливый Дятел Терпило 10.10 15:19 [ + -8 – ]

Пусть скажут спасибо, что их танками на площади не раздавили.

НЕСТОР 10.10 17:17 [ + 4 – ]

дятел не надо ля-ля а то задавит би-би .

смерч 10.10 19:45 [ + 1 – ]

Опять Дворцовая..Почему именно там?У Смольного чем не место?И дороги бы этим упырям у из власти перекрывали бы,опять народ крайний.Революция ненужна,майдан и прочий понос России и нашему народу ненужен,нужна справедливость которой у нас в стране нет,а добиться её с палатками и прочее не получится да и смешно всё это.Нужны такие действия что бы те воры чинуши находились всегда на измене"а не под допингом под названием вседозволенность.Машины,дачи,квартиры и прочее ..мало ли что...у братца огня нету разницы никакой.