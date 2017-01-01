Двух азиаток и охранника-мигранта задержали в борделе на Гороховой

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Обсуждение темы:

«Двух азиаток и охранника-мигранта задержали в борделе на Гороховой»

НЕСТОР 10.10 14:50 [ + 5 – ]

Какой позор, в центре города вонючки из Средней Азии устраивают бл.дство. Полтавченко должен застрелиться.

Тоскливый Дятел Терпило 10.10 15:21 [ + -2 – ]

Приходится вновь поднимать вопрос о неустроенности мигрантов. Лишенные элементарных средств к существованию, они вынуждены торговать своим телом.

Неzнайка. 10.10 15:43 [ + 6 – ]

Дятел, внеси за них залог.

Тоскливый Дятел Терпило 10.10 15:58 [ + -3 – ]

Это не решит проблемы. Завтра будут другие. Вопрос нужно решать на более высоком, глобальном уровне.

Неzнайка. 10.10 16:35 [ + 6 – ]

Ты за этих внеси, завтра будет завтра...

Barabas 10.10 17:45 [ + 5 – ]

так там Дятел и долбился

Пешеход)) 10.10 17:46 [ + 3 – ]

GAZETA!

внутри находилась одна уроженка Средней Азии, оказывавшая секс-услуги, ее соотечественника, выполнявшая функции администратора



Тексты они вам пишут?

Hеzнайка. 10.10 19:20 [ + -3 – ]

17:46

шибко умный штоли

робин 10.10 19:47 [ + 2 – ]

нестор как всегда прав на все сто!!!