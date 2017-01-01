На проспекте Науки водитель "Лады" не справился с управлением и врезался в столб: шофер в больнице (фото)

По словам пострадавшего, его подрезал черный внедорожник.

По словам пострадавшего, его подрезал черный внедорожник.



Как сообщает «Водитель Петербурга», авария произошла 9 октября около 11:15 в районе дома 11 по проспекту Науки. 42-летний водитель ВАЗ-2112 не спарвился с управлением и врезался в столб. Скорая доставила его в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом пальцев левой руки.



Дорожная полиция возбудила дело об административном правонарушении.



«Лада» уехала прямо, не повернув по Науки, на перекрёстке с улицей Веденеева», – сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».







Кристина ищет очевидцев этой аварии и записи видеорегистраторов. Водителем «Лады» был её знакомый. По её словам, машину подрезал чёрный внедорожник и скрылся. «Денис дал по тормозам и пошел в занос на мокром асфальте. Итог печальный, прохожие вызвали скорую, доставлен в больницу с диагнозом «сотрясение», с позвоночником что-то, и кисть раздроблена. Автомобиль восстановлению не подлежит», – пишет Кристина.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне утром в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием отечественной легковушки. В результате водитель "Лады" был госпитализирован в больницу с различными травмами.Как сообщает «Водитель Петербурга», авария произошла 9 октября около 11:15 в районе дома 11 по проспекту Науки. 42-летний водитель ВАЗ-2112 не спарвился с управлением и врезался в столб. Скорая доставила его в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом пальцев левой руки.Дорожная полиция возбудила дело об административном правонарушении.«Лада» уехала прямо, не повернув по Науки, на перекрёстке с улицей Веденеева», – сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».Кристина ищет очевидцев этой аварии и записи видеорегистраторов. Водителем «Лады» был её знакомый. По её словам, машину подрезал чёрный внедорожник и скрылся. «Денис дал по тормозам и пошел в занос на мокром асфальте. Итог печальный, прохожие вызвали скорую, доставлен в больницу с диагнозом «сотрясение», с позвоночником что-то, и кисть раздроблена. Автомобиль восстановлению не подлежит», – пишет Кристина.Напомним, ранее мы писали о том, что на "Сортавале" водитель "Лады" разбился насмерть, врезавшись в отбойник.





