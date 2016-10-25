3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года

Этот показатель является одним из самых высоких по стране.

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Обсуждение темы:

«3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года»

Неzнайка. 10.10 13:16 [ + 11 – ]

А сколько уже вынесли? Или попросту говоря- с3/14здили?

Тоскливый Дятел Терпило 10.10 13:37 [ + -4 – ]

Деньги не жалко платить, знаем, что они на благое дело идут. Если будет не хватать, добавьте пожалуйста, мы с радостью заплатим. Главное, чтобы дома стояли не разрушались.

Фрекен Бок 10.10 14:33 [ + 0 – ]

Предлагаю, все чего не хватает, в платеж благородному Терпиле начислять))))))))))))))))))))))))

НЕСТОР 10.10 14:53 [ + 6 – ]

дятел не ешь гавно поутру совсем .бнулся .