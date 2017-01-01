В садоводстве в Ленобласти мужчина несколько раз ударил топором по голове своего знакомого

К счастью, пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь.

К счастью, пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в сентябре этого года на одном из участков СНТ «Мелиоратор» массива «Дунай». Во время внезапно возникших личных неприязненных отношений, злоумышленник нанес потерпевшему не менее 4 ударов топором по голове.



К счастью, преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как мужчине была вовремя оказана медицинская помощь.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, следователем назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который пытался топором убить своего знакомого.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в сентябре этого года на одном из участков СНТ «Мелиоратор» массива «Дунай». Во время внезапно возникших личных неприязненных отношений, злоумышленник нанес потерпевшему не менее 4 ударов топором по голове.К счастью, преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как мужчине была вовремя оказана медицинская помощь.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, следователем назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Выборге жена зарезала своего 49-летнего мужа во время ссоры.







Обсуждение темы: «В садоводстве в Ленобласти мужчина несколько раз ударил топором по голове своего знакомого» Hиф-Hиф 10.10 17:26 [ + 0 – ]

По слухам, адвокаты отказывались защищать этого урода.

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