В Колпино мужчина во время ссоры зарезал своего соседа по коммуналке

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 10 октября в коммунальной квартире одного из домов по улице Веры Слуцкой. Во время ссоры мужчина 1982 года рождения ударил ножом своего соседа. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня утром в Колпинском районе Ленинградской области было обнаружено тело 27-летнего местного жителя. Как выяснилось, он был убит в ходе конфликта с соседом.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 10 октября в коммунальной квартире одного из домов по улице Веры Слуцкой. Во время ссоры мужчина 1982 года рождения ударил ножом своего соседа. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.Напомним, ранее мы писали о том, что в Выборге жена зарезала своего 49-летнего мужа во время ссоры.







Обсуждение темы: «В Колпино мужчина во время ссоры зарезал своего соседа по коммуналке» Роберт 10.10 20:54 [ + 0 – ]

Таких надо в зоопарке держать!



Всего комментариев - 1