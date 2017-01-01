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«Педофил-содомит 20 лет проведет в колонии за то, что в течении двух лет развращал мальчиков»

Тоскливый Дятел Терпило 10.10 15:56 [ + 0 – ]

ВЫ меня неправильно поняли. Я не оправдываю педофила, но считаю наказание чрезмерно жестоким. Наши пенитенциарная система может неблагоприятно повлиять на человека с такой судимостью и существует реальный риск того, что он может не дожить до окончания срока. А если даже доживет, как он потом адаптируется к обществу. Мы упускаем из виду, что на первом месте стоит исправление человека.