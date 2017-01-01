Туристку из Израиля обокрали на съемной квартире в Петербурге

Неизвестные похитили принадлежащую женщине компьютерную технику и 17 тыс. евро.

Неизвестные похитили принадлежащую женщине компьютерную технику и 17 тыс. евро.



32-летняя женщина, работающая научным сотрудников в одной из израильских фармацевтических компаний, обратилась в полицию Центрального района накануне вечером, передает АН «Оперативное прикрытие».



По словам потерпевшей, в Северную столицу она приехала с целью туризма на четыре дня. Женщина сняла двухкомнатную квартиру в доме № 26 по Итальянской улице. Вернувшись домой около 20:00, она обнаружила, что из спальни пропали принадлежащие ей техника и деньги.



Добычей злоумышленников стали 17 тысяч евро, планшетный компьютер стоимостью 36 тыс. рублей и ноутбук стоимостью 75 тыс. рублей. Окна и дверь жилища повреждены не были.



Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).



Напомним,

Туристка из Израиля с российским гражданством стала жертвой разбоя во время поездки в Петербург.32-летняя женщина, работающая научным сотрудников в одной из израильских фармацевтических компаний, обратилась в полицию Центрального района накануне вечером, передает АН «Оперативное прикрытие».По словам потерпевшей, в Северную столицу она приехала с целью туризма на четыре дня. Женщина сняла двухкомнатную квартиру в доме № 26 по Итальянской улице. Вернувшись домой около 20:00, она обнаружила, что из спальни пропали принадлежащие ей техника и деньги.Добычей злоумышленников стали 17 тысяч евро, планшетный компьютер стоимостью 36 тыс. рублей и ноутбук стоимостью 75 тыс. рублей. Окна и дверь жилища повреждены не были.Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).Напомним, ранее в октябре неизвестные преступники силой отобрали кошелек и технику у туриста из Китая, гулявшего вокруг Казанского собора.







Обсуждение темы: «Туристку из Израиля обокрали на съемной квартире в Петербурге» Матва-Полтос 10.10 12:55 [ + 0 – ]

"Культурная" путлеровская столица..И обокрали культурно-без взлома.."Хвала" Полтосу-гнидёнышу и мусорне..

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