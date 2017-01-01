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В Ленобласти задержали двух 15-летний подростков, которые угнали у местного жителя "семерку"

16:17, 10 октября
Тэги: угоны, авто, дети, ленобласть, кража, Ломоносовский район
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Тэги: угоны, авто, дети, ленобласть, кража, Ломоносовский район
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А сколько уже вынесли? Или попросту говоря- с3/14здили? в «3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года»
а другие пассажиры смотрели и молчали? Или пустая маршрутка была? в «В Тихвине водитель маршрутки оскорбил и ударил 35-летнюю женщину, которая попросила остановить автобус»
Водитель случайно не друг дятла? Не черен мордой? в «В Тихвине водитель маршрутки оскорбил и ударил 35-летнюю женщину, которая попросила остановить автобус»
Ты за этих внеси, завтра будет завтра... в «Двух азиаток и охранника-мигранта задержали в борделе на Гороховой»
Дятел, внеси за них залог. в «Двух азиаток и охранника-мигранта задержали в борделе на Гороховой»
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