Обсуждение темы:

«На Коломяжском 75-летний пешеход, перебегая дорогу в неположенном месте, угодил под колеса "Ниссана"»

Тоскливый Дятел Терпило 10.10 12:15 [ + -3 – ]

Можно подумать, что на зебре его тоже не сбили бы.