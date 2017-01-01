В Тихвине водитель маршрутки оскорбил и ударил 35-летнюю женщину, которая попросила остановить автобус
09:33, 10 октября
Тэги: конфликт, маршрутки, транспорт, избиение, Тихвинский район, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«В Тихвине водитель маршрутки оскорбил и ударил 35-летнюю женщину, которая попросила остановить автобус»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел Терпило 10.10 10:21 [ + -4 – ]
Я неустанно повторяю, что нужно прекратить терроризировать водителей, тем более маршруток, у которых нервы напряжены до предела.
Фрекен Бок 10.10 14:42 [ + 6 – ]
У Дятла нет друзей , он оправдывает педофилов.
У Дятла нет друзей , он оправдывает педофилов.
Даже педофилы таких презирают.
НЕСТОР 10.10 14:57 [ + 6 – ]
Я неустанно повторяю,что жителей Средней Азии надо гнать с маршруток поганой метлой.
Ирина Конева 10.10 15:16 [ + 8 – ]
а другие пассажиры смотрели и молчали? Или пустая маршрутка была?
Всего комментариев - 6
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А сколько уже вынесли? Или попросту говоря- с3/14здили? в «3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года»
а другие пассажиры смотрели и молчали? Или пустая маршрутка была? в «В Тихвине водитель маршрутки оскорбил и ударил 35-летнюю женщину, которая попросила остановить автобус»
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