В Тихвине водитель маршрутки оскорбил и ударил 35-летнюю женщину, которая попросила остановить автобус

Потерпевшая ехала вместе со своей 12-летней дочерью.

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Обсуждение темы:

«В Тихвине водитель маршрутки оскорбил и ударил 35-летнюю женщину, которая попросила остановить автобус»

Тоскливый Дятел Терпило 10.10 10:21 [ + -4 – ]

Я неустанно повторяю, что нужно прекратить терроризировать водителей, тем более маршруток, у которых нервы напряжены до предела.

Неzнайка. 10.10 12:50 [ + 8 – ]

Водитель случайно не друг дятла? Не черен мордой?

Фрекен Бок 10.10 14:42 [ + 6 – ]

У Дятла нет друзей , он оправдывает педофилов.

Даже педофилы таких презирают.



НЕСТОР 10.10 14:57 [ + 6 – ]

Я неустанно повторяю,что жителей Средней Азии надо гнать с маршруток поганой метлой.

Ирина Конева 10.10 15:16 [ + 8 – ]

а другие пассажиры смотрели и молчали? Или пустая маршрутка была?