В Сосново сушка погреба закончилась взрывом: один человек погиб, еще двое получили травмы

Трое мужчин решили посушить строение при помощи тепловой пушки и газового баллона.

Трое мужчин решили посушить строение при помощи тепловой пушки и газового баллона.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 9 октября в поселке Сосново на одном из участков частного домовладения, под хозяйственной постройкой в погребе, перекрытой бетонной плитой. Группа мужчин решила просушить погреб.



Подсоединив газовый баллон к тепловой пушке, горе-мастера включили ее. Когда погасла пушка, один из мужчин полез в погреб, попытался зажечь ее. В это время раздался хлопок. Строение с перекрытиями разрушилось, мужчина погиб. Находящиеся наверху двое мужчин получили телесные повреждения различной тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения.



"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Приозерском районе Ленинградской области сушка погреба при помощи газового баллона и тепловой пушки привела к хлопку, в результате которого один человек погиб, а еще двое получили различные травмы и были доставлены в больницу.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 9 октября в поселке Сосново на одном из участков частного домовладения, под хозяйственной постройкой в погребе, перекрытой бетонной плитой. Группа мужчин решила просушить погреб.Подсоединив газовый баллон к тепловой пушке, горе-мастера включили ее. Когда погасла пушка, один из мужчин полез в погреб, попытался зажечь ее. В это время раздался хлопок. Строение с перекрытиями разрушилось, мужчина погиб. Находящиеся наверху двое мужчин получили телесные повреждения различной тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения."В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина пострадал при взрыве баллона в гаражах на Волхонском шоссе.







Обсуждение темы: «В Сосново сушка погреба закончилась взрывом: один человек погиб, еще двое получили травмы» Тоскливый Дятел Терпило 10.10 09:49 [ + -2 – ]

Надеюсь, это были не мигранты. Неzнайка. 10.10 12:49 [ + 4 – ]

Дятел, палату свою просуши... НЕСТОР 10.10 14:59 [ + 1 – ]

Это были жители Средней Азии.

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