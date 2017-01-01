Обсуждение темы:

«Две полосы закроют для проезда на юге КАД »

Тоскливый Дятел Терпило 09.10 18:06 [ + -2 – ]

А нельзя ли закрыть хотя бы на пару месяцев? Пусть бы помучались эти наездники-водятлы, может быть наконец пересели бы на общественный транспорт.