"Зенит" отправится в Москву на похороны Константина Сарсании

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» в этот вторник, 10 октября, отправятся в Москву, чтобы проститься со спортивным директором команды Константином Сарсанией, пишет «Фонтанка.ру».



Гражданская панихида состоится в 11:00 в морге Центральной Клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, 25. После этого в церкви Ризоположения на Донской улице пройдет церемония отпевания.



Похоронят Константина Сарсанию на кладбище «Ракитки», расположенном на 11-м километрв Калужского шоссе. Вечером того же дня "Зенит" вернется в Петербург.



Спортивный директор «Зенита» скоропостижно скончался на 50-м году жизни в минувшую субботу, 7 октября.



