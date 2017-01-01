В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков

Также мишенью для телефонных террористов стал строймаркет на Васильевском.

Также мишенью для телефонных террористов стал строймаркет на Васильевском.



Вслед за школами и комитетами городского правительства злоумышленники взялись за вокзалы. Так, около 14:00 пассажиров пришлось эвакуировать с Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов. На движении поездов, впрочем, переполох не отразился: на проверку закрывали только сами здания транспортных узлов.







Помимо этого, анонимы сообщили о бомбах, якобы заложенных в деловом и торговом центре «Радиус» на Волковском проспекте, 32, и ТК «Чкаловский» на Чкаловском проспекте, 7. Также очевидцы рассказывали о эвакуации людей с территории строймаркета «Василеостровский» на Железноводской улице, 3, визового центра Финляндии на улице Марата, а также ряда иных бизнес-центров и торговых объектов.



Напомним, это уже третья волна «заминирований» за сегодня в Петербурге.



В Петербурге продолжается серия эвакуаций после звонков телефонных террористов, передает «Фонтанка.ру».Вслед за школами и комитетами городского правительства злоумышленники взялись за вокзалы. Так, около 14:00 пассажиров пришлось эвакуировать с Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов. На движении поездов, впрочем, переполох не отразился: на проверку закрывали только сами здания транспортных узлов.Помимо этого, анонимы сообщили о бомбах, якобы заложенных в деловом и торговом центре «Радиус» на Волковском проспекте, 32, и ТК «Чкаловский» на Чкаловском проспекте, 7. Также очевидцы рассказывали о эвакуации людей с территории строймаркета «Василеостровский» на Железноводской улице, 3, визового центра Финляндии на улице Марата, а также ряда иных бизнес-центров и торговых объектов.Напомним, это уже третья волна «заминирований» за сегодня в Петербурге. Вначале телефонные террористы сорвали уроки в нескольких десятках школ по всему городу , а затем принялись за комитеты Смольного – эвакуировать пришлось сотрудников сразу восьми ведомств.





