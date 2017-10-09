Виталий Милонов просит признать сторонников Навального сектантами

Депутат считает, что сторонников оппозиционера "необходимо вернуть к нормальной жизни в свои семьи".

Обсуждение темы:

«Виталий Милонов просит признать сторонников Навального сектантами»

Серго 83 09.10 17:47 [ + 9 – ]

Нет,мне кажется товарища Милонова и ему подомных,стоит вернуть в нормальный образ жителя России,с их зарплатами,медицинским обслуживанием,образованием и т.д и т.п.

Тоскливый Дятел Терпило 09.10 18:04 [ + -7 – ]

Виталий Валентинович, в свойственной ему отеческой манере старается вернуть заблудших барашков в родное стадо. Он исходит из заповеди: сами не ведают, чего творят. Пожестче бы надо с ними, смутьянами и отщепенцами.

graail2 09.10 19:16 [ + 5 – ]

Интересно ,а кроме Матильды и борьбой с "ересью" госдуме заняться не чем?

Bloempje 09.10 19:19 [ + 8 – ]

А себя признать полным дебилом однако никак не решается. ...чем, дебильнее человек, тем легче продвигается по нашей политической лестнице.

монк-аль-ахри 09.10 21:29 [ + 3 – ]

о какой семье милоша лепечет? о своей гомосятской, или об обычной, традиционной?

Роберт 09.10 22:47 [ + 2 – ]

Этого рыжего клоуна уже в цирке заждались, хотя госдура любому цирку фору даст.