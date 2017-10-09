Виталий Милонов просит признать сторонников Навального сектантами
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Общество
Нет,мне кажется товарища Милонова и ему подомных,стоит вернуть в нормальный образ жителя России,с их зарплатами,медицинским обслуживанием,образованием и т.д и т.п.
Виталий Валентинович, в свойственной ему отеческой манере старается вернуть заблудших барашков в родное стадо. Он исходит из заповеди: сами не ведают, чего творят. Пожестче бы надо с ними, смутьянами и отщепенцами.
Интересно ,а кроме Матильды и борьбой с "ересью" госдуме заняться не чем?
А себя признать полным дебилом однако никак не решается. ...чем, дебильнее человек, тем легче продвигается по нашей политической лестнице.
о какой семье милоша лепечет? о своей гомосятской, или об обычной, традиционной?
Этого рыжего клоуна уже в цирке заждались, хотя госдура любому цирку фору даст.
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14:29, 6 октября
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