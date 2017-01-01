Обсуждение темы:

«Две женщины угодили по колеса авто в Киришах: водитель скрылся»

цитата

1984 года рождения, получила травмы средней степени тяжести, вторая, 1959 года рождения, - легкие повреждения.

конец цитаты



Пожилуха увернулась, видать, матерая нарушительница пункта 4.5 ПДД, ее так просто не задавишь.